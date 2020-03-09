مشاهد صادمة.. جثث ملقاة في الشارع بإيران

09 مارس 2020 - 04:50 م

تداول نشطاء في إيران صور صادمة لجثث ضحايا فيروس كورونا المستجد، الذي تفسى في كل أنحاء البلاد، وهي ملقاة في الأرض على الطريق.

وتظهر الجثث وقد تم تغليفها في أكياس بلاستيكية، للتخلص منها ودفنها في مقابر جماعية، لكن تم إلقائها في الطريق بشكل مهين.

ونشر الناشط محمد الأحوازي صورًا صادمة للجثث وعلق عليها قائلًا :« إيران تمر بوضع مخيف ومرعب!».

من جانبه كشف مساعد قسم العلاج بجامعة کلستان للعلوم الطبية، سراج الدين عارف نيا، عن الأوضاع الحرجة داخل المستشفيات المخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا، في محافظة کلستان شمالي إيران.

وقال عارف نيا، في تصريحات أدلى بها الأحد لموقع "إيران إنترنشيونال" الإيراني إن أسرَّة المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى الجهاز التنفسي الحاد كورونا بمحافظة کلستان امتلأت، ولم تعد تسع المرضى الجدد.

وأضاف: لقد تم إعداد فندق الرياضة في محافظة کلستان بسعة 200 سرير لإيواء المرضى الذين تعافوا ولكنهم لا يزالون بحاجة للحجر الصحي.