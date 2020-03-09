قرار حكومي بمنع التجمعات بكافة محافظات الجمهورية

09 مارس 2020 - 04:53 م

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قبل قليل، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين بالمحافظات.

وجاء هذا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا المستجد".

ونص القرار على تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.

وأوضح أن ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.