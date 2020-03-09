«ترامب»: الخلاف السعودي الروسي سبب هذه الأزمة

09 مارس 2020 - 05:04 م

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على هبوط سوق الطاقة العالمية اليوم الاثنين.

جاء هذا في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، مشيرًا إلى أن السبب يعود إلى الخلاف بين السعودية وروسيا حول أسعار النفط وما وصفه بـ"الأخبار الكاذبة".

وكتب: "السعودية وروسيا تختلفان حول أسعار وتدفق النفط. هذا الأمر والأخبار الكاذبة سبب هبوط السوق".

ومع ذلك شدد الرئيس الأمريكي، في تغريدة أخرى، على أن "تراجع أسعار البنزين أمر جيد بالنسبة إلى المستهلك".