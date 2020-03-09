الرقابة الإدارية تلقي القبض على نائب برلماني

09 مارس 2020 - 05:14 م

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر في القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، لطلبة وحصوله على مبلغ 300 ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة "نكست هوم" ‏مقابل استغلال نفوذه ‏لدى بعض مسئولى بعض الجهات الحكومية لأنها إجراءات استرداد ضمان أعمال الحفر البالغ قيمته حوالي 7,5 ملايين جنيه ‏لأحد مشروعات الشركة بالمقطم.

وقد ألقت هيئة الرقابة الإدارية في وقت سابق تنفيذًا لقرار النيابة العامة في ذات القضية، القبض على عدد من مسئولى حي المقطم منهم مدير منطقة الإسكان، ومدير التنظيم لحصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت حوالي 1,5 مليون جنيه من الشركة المذكورة لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص المشروع المشار إليه.

وكان النائب البرلماني مصطفى بكري، أعلن عن اسم النائب، وقال في تدوينة عبر حسابه على "تويتر" :« اللجنه التشريعيه تبحث رفع الحصانه عن النائب جمال الشويخ عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة بتهمة الرشوه وقدرها 300 الف ج حصل عليها من شركة نيكستكوم للاستثمار العقاري».



اللجنه التشريعيه تبحث رفع الحصانه عن النائب جمال الشويخ عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة بتهمة الرشوه وقدرها 300 الف ج حصل عليها من شركة نيكستكوم للاستثمار العقاري — مصطفى بكري (@BakryMP) March 8, 2020