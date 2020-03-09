» تمديد تعطيل الدراسة بالكويت

09 مارس 2020 - 05:28 م

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، تمديد عطلة الدراسة لمدة أسبوعين إضافيين، بسبب مخاوف من انتشار فيروس "كورونا".

وقال إن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الأسبوعي تمديد القرار السابق بتعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية ومراكز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الأحد 15 مارس حتى يوم الخميس 26 من الشهر الجاري.

وكان المجلس قرر في وقت سابق تعطيل الدراسة في جميع المؤسسات المذكورة لمدة أسبوعين، وذلك ضمن خطة الطوارئ الصحية المتبعة والإجراءات الوقائية اللازمة بعد تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" المستجد.