ارتفاع عدد مصابي كورونا بمصر إلى 56 حالة

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مصابي كورونا

أعلن الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الاثنين، عن ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر،  إلى 56 حالة.

وأضاف خلال الندوة التي نظمها المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، تحت عنوان "تحليل وضع فيروس كورونا :التحكم في العدوى"، أن هناك تنسيقا تاما بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان في مصر منذ الإعلان عن وجود أول حالة مصابة في مصر على باخرة الأقصر.

وأكد أن الشائعات أخطر من المرض نفسه، لأننا بدلا من أن نواجه المرض، نتصدى للشائعات التي تستهلك الموارد وتنهك النظم الصحية.

وتابع، جابور أن مصر من أولى الدول التي وصلت إليها أجهزة الكشف عن فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول ضد مصر جاءت نتيجة للشائعات التي رُوجت.


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