أول تطبيق لقرار الحكومة.. إلغاء مهرجان الأقصر السينمائي

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محمد فضل- متابعات

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في أول تطبيق لقرار مجلس الوزراء بعد ساعات من إصداره، قررت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية إلغاء كافة العروض الجماهيرية بدء من اليوم، تفاديا لانتشار فيروس كورونا المستجد، مع استمرار عروض النقاد والصحفيين وتكثيف عمل مشاهدة لجان التحكيم للخروج بنتائج الدورة التاسعة عبر مؤتمرا صحافيا.

ويعد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.

وكرم المهرجان في دورته الحالية النجم العالمي جيمي جون لوي ، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونه نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة.


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