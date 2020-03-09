» "كورونا".. 1400 شخص في الحجر الصحي المنزلي بتونس

09 مارس 2020 - 10:00 م

أعلن مسؤول في وزارة الصحة التونسية، الإثنين، وجود 1400 شخص في الحجر الصحي المنزلي بسبب فيروس "كورونا".



وخلال مؤتمر صحفي، أوضح شكري حمودة، مدير الصحة الأساسية بوزارة الصحة، أن إجراءات الحجر الصحي الذاتي في تونس شملت أكثر من 2000 شخص، أكمل منهم قرابة 600 شخص فترة المراقبة.

وأشار إلى أن تونس انتقلت إلى الدرجة الوبائية الثانية، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة الإثنين، ليرتفع العدد إلى 5.

وأكد حمودة، وهو عضو لجنة مكافحة "كورونا"، أن "الوضع يتطلب تشديد إجراءات الوقاية للحد من انتشار المرض، وتونس بصدد تجهيز مناطق عزل استشفائي جديدة".

وحتى ظهر الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 111 ألف شخص في 109 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3880، أغلبهم في الصين، إيطاليا، إيران وكوريا الجنوبية.