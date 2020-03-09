الأمم المتحدة تدين استهداف موكب رئيس وزراء السودان

09 مارس 2020 - 10:10 م

أدانت الأمم المتحدة بالسودان، الإثنين، الهجوم الذي تعرض له موكب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في الخرطوم، داعية إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف لضبط الجناة.



وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة بالسودان بالإنابة سيلفا راماشاندران، في بيان: "ندين بشدة الهجوم الذي شنه مجهولون على حمدوك"، داعيا إلى "إجراء تحقيق سريع وشفاف لتقديم الجناة إلى العدالة".

وأضاف أن الأمم المتحدة تؤكد من جديد دعمها الكامل للحكومة الانتقالية والشعب السوداني.

وتعرض حمدوك لمحاولة اغتيال، صباح الإثنين، أثناء توجهه إلى مقر رئاسة الوزراء، إثر انفجار عبوة ناسفة لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا.

وقال مسؤول أمني رفيع للأناضول، إن حمدوك نقل إلى مكان آمن بعد محاولة الاغتيال، وأن السلطات باشرت التحقيقات الأولية في الحادث، قبل أن يؤكد مصدر ثان أن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شخصين أجنبيين (لم يكشف جنسيتهما) في إطار التحقيقات".









فيما أكد رئيس الوزراء السوداني الذي تولي المسؤولية مع بداية الفترة الانتقالية في أغسطس/آب 2019، أنه بصحة جيدة وأن محاولة اغتياله لن توقف مسيرة التغيير في البلاد، بحسب تدوينة عبر "فيسبوك".