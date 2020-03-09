» تل أبيب.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 42 حالة

09 مارس 2020 - 10:30 م

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الإثنين، عن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد المصابين إلى 42.



وقالت الوزارة وفق ما أوردته القناة (12) الخاصة إن المصابين رقم 40 و41 عمرهما بالترتيب 38 عاما و52 عاما، وكلاهما من سكان تل أبيب (وسط) وعادا من النمسا الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن المريض رقم 42 عمره 41 عاما من منطقة "هشارون" (وسط)، وعاد مؤخرا من إسبانيا.

وبالتزامن مع ذلك، أفادت القناة أن زوج طبيبة بارزة في مستشفى "شيبا" الطبي بحي تل هشومير قرب تل أبيب- حيث مقر الحجر الصحي لمرضى كورونا- شخصت حالته كمصاب، وسط مخاوف من أن تكون العدوى انتقلت له من زوجته.

وقررت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الإثنين، فرض الحجر الصحي المنزلي على العائدين من دول العالم كافة لمدة 14 يوما بعدما كان القرار يخص دولا بعينها شهدت انتشارا للوباء.

ونقلت قناة "كان" الرسمية عن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو قوله: "بعد يوم من النقاشات المعقدة اتخذنا قرارا بإخضاع كل من يعود من الخارج لإسرائيل للحجر لمدة 14 يوما".

وتابع نتنياهو "هذا قرار صعب، لكنه ضروري للحفاظ على الصحة العامة. وسيكون القرار ساري المفعول لمدة أسبوعين".