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تونس تعلق الرحلات البحرية مع إيطاليا وتكتفي بهذا الأمر

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المصريون ووكالات

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قررت تونس، مساء الإثنين، تعليق كل الرحلات البحرية مع جميع الموانئ الإيطالية، ضمن حزمة إجراءات جديدة للحيلولة دون تفشي فيروس "كورونا".
وقال وزير الصحة، عبد اللطيف المكي، في تصريح تلفزيوني، أنه تقرر أيضًا تعليق جميع الرحلات الجوية باتجاه إيطاليا حتى 4 أبريل/ نيسان المقبل، والاكتفاء برحلة أسبوعية إلى العاصمة روما.
وإيطاليا هي أكثر الدول الأوروبية تضررًا من الفيروس، وأعلنت الإثنين عن تسجيل 97 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد إلى 463.
وأفاد المكي باقتصار الرحلات البحرية مع فرنسا على رحلة واحدة من ميناء مرسيليا بدلًا عن رحلتين، مع إبقاء الرحلات الجوية على حالها.
وسجلت فرنسا، الأحد، ثلاث حالات وفاة جديدة، ما رفع عدد الوفيات إلى 19.
كما تقرّر تقديم العطلة المدرسية الأسبوعية في تونس إلى الخميس المقبل، عوضًا عن السبت.
وأعلنت وزارة الصحة انتقال تونس إلى الدرجة الوبائية الثانية، بعد تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة الإثنين، ليرتفع عدد الإصابات إلى خمس حالات.
ودعت الوزارة إلى تأجيل كل المؤتمرات والندوات قدرة الإمكان، لتفادي انتشار الفيروس القاتل.
وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الإثنين، اعتزام بلده اتخاذ إجراءات وقائية جديدة لمواجهة الفيروس، بالتنسيق مع مختلف الوزارات وعدد من الدول.
وأضاف سعيد، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي: "صحيح أن الوباء سريع الانتشار، لكن سرعتنا أيضًا في التصدي والوقاية واتخاذ الإجراءات الاحترازية أسرع من هذا الفيروس."
وشدد على أنه "لا داعي للفزع في حال تشديد بعض الإجراءات".
وحتى ظهر الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 111 ألف شخص في 109 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3880، أغلبهم في الصين، إيطاليا، إيران وكوريا الجنوبية.
وأدى الفيروس إلى تعليق العمرة ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية في الكثير من الدول، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض، الذي أثار حالة رعب تسود العالم. -

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