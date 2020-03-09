» البنتاغون يتخذ تدابير وقائية ضد فيروس كورونا

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اجتمع مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى، الإثنين، في وزارة الدفاع "البنتاغون"، من خلال دائرة مرئية مغلقة، في أربع غرف مختلفة، ضمن تدابير وقائية ضد فيروس كورونا.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان، في مؤتمر صحفي عقده بخصوص التدابير التي ستتخذها الوزارة ضد كورونا، وأعداد الجنود المصابين بالعدوى.
وأوضح هوفمان أن الاجتماع رفيع المستوى، جرى من خلال دائرة مرئية مغلقة، في أربع غرف مختلفة.
وكان من بين المشاركين في الاجتماع وزير الدفاع مارك أسبر ورئيس هيئة الأركان مارك ميلي.
وقال المتحدث إنهم سيتخذون في الأيام القادمة خطوات وإجراءات لمكافحة الوباء في عدة نقاط منها مداخل ومخارج البنتاغون .
وذكر هوفمان أن الجيش سيواصل تقديم الدعم للمؤسسات والوزارات الأخرى فيما يتعلق بكورونا.
وأوضح أنهم أعدوا 4 قواعد عسكرية من أجل المدنيين العائدين من خارج البلاد الذين سيخضعون للحجر الصحي.
من جهته، صرح الجراح في رئاسة هيئة الأركان، الدكتور بول فريدريك، بأن 12 مخبرا تابعا للجيش يعملون على أبحاث لتطوير لقاح ضد كورونا.
وأشار فريدريك إلى أن 7 جنود يخضعون حالياً للحجر الصحي.
وفي وقت سابق سجلت الفحوصات إصابة 3 جنود أحدهم في كوريا والثاني في إيطاليا والأخير في الولايات المتحدة.
ولفت إلى أن هذه الأرقام قابلة للتغير. -

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