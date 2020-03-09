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"الوزراء" يحسم الجدل بشأن تعطيل الدراسة بسبب "كورونا"

الحياة السياسية

المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
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المصريون ـ متابعات

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نفى المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ما يتداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية، بشأن اتخاذ قرار بتعطيل المدارس من غد الثلاثاء 10 مارس الجاري، لمدة 4 أسابيع.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ما نشر أو تم تداوله بشأن تعطيل الدراسة من الغد غير صحيح جملة وتفصيلا، مؤكدا أن أي قرار يتم اتخاذه يتم إعلانه على الفور من الجهات المعنية، وعلى المواطنين متابعة الأخبار الصادرة من الجهات الرسمية، وعدم تداول الشائعات، التي تهدف لإحداث البلبلة في المجتمع.

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