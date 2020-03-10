  • الثلاثاء 10 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:15 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

وزير الري يكشف كواليس انسحاب إثيوبيا من مفاوضات واشنطن

الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم

وزير التعليم ينهي الجدل حول تأجيل الدراسة بسبب "كورونا"

كورونا

مخطط الإخوان لترويج الأكاذيب حول "كورونا" بمصر

هالة زايد وزيرة الصحة

الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 59 حالة

كورونا

تصريحات صادمة من "الصحة العالمية" بشأن "كورونا"

ارشيفية

أدوية «أون لاين» خارج السيطرة

من الفيديو

بالفيديو.. وفاة لاعب شهير داخل الملعب وزملاؤه السبب

رياض

«زي النهارده».. ارتوت أرض الجبهة بدماء عبد المنعم رياض

صلاة الجمعة

قرار عاجل من «الأوقاف» بشأن صلاة الجمعة

الشيخ محمد الغزالي

مات منفعلًا وما حدث في قبره قبل دفنه صادم

الحكومة الإيطالية تمدد الحجر الصحي ليشمل عموم البلاد

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الجالية المصرية بإيطاليا تكشف الأوضاع بعد تفشي "كورونا"

#

بعد كورونا.. فنان شهير ينشر فيديو من داخل الحجر الصحي

#

إيطاليا تفرض الحجر الصحي على ملايين المواطنين

#

الصين.. إنقاذ 43 عالقا إثر انهيار فندق مخالطين لمصابي كورونا

مددت إيطاليا الحجر الصحي ليشمل البلد بأكمله، وطالب رئيس الوزراء من جميع السكان البقاء في منازلهم.
وحسب رويترز قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يوم الاثنين إنه جرى فرض قيود مشددة على التنقل عبر إيطاليا في تصعيد للحملة التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا.
وأبلغ كونتي الصحفيين بأن الإجراءات التي طرحت قبل يومين في معظم أنحاء الشمال لم تعد كافية وأنه ينبغي توسيع نطاقها لتشمل البلد بأكمله اعتبارا من غد الثلاثاء.
وقال كونتي "الزموا بيوتكم".
وبحسب "سي أن بي سي" قال كونتي يوم الاثنين إنه سيوقع مرسومًا يمدد قفل منطقة لومباردي إلى جميع أنحاء البلاد مع استمرار ارتفاع حصيلة القتلى في إيطاليا (COVID-19).

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الصحفيين" تعلق الأنشطة الجماعية وتتخذ إجراءات احترازية
» بسبب "كورونا".. إلغاء "توقيع البصمة" في النيابات
» رسميًا.. السعودية تعلن استئناف الرحلات الجوية مع مصر
» الحكومة الإيطالية تمدد الحجر الصحي ليشمل عموم البلاد
» الجالية المصرية بإيطاليا تكشف الأوضاع بعد تفشي "كورونا"
» "الوزراء" يحسم الجدل بشأن تعطيل الدراسة بسبب "كورونا"
» البنتاغون يتخذ تدابير وقائية ضد فيروس كورونا
» تونس تعلق الرحلات البحرية مع إيطاليا وتكتفي بهذا الأمر
» السعودية.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 20 حالة
» الكويت تتخذ سلسلة إجراءات جديدة لمنع انتشار كورونا
» تل أبيب.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 42 حالة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:53 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة