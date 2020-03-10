وزير الري يكشف كواليس انسحاب إثيوبيا من مفاوضات واشنطن

10 مارس 2020 - 12:30 ص

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري إننا استغربنا من عدم قيام السودان بالتوقيع على الاتفاق الأخير، بشأن سد النهضة في واشنطن، وفوجئنا بخبر اعتذار إثيوبيا من جولة المفاوضات الأخيرة ل سد النهضة أثناء توجهه إلى واشنطن، معلقاً: بالنسبة للجميع كانت صدمة للجميع بعد المجهود المبذول، والسودان كان موافق على الاتفاق الأخير بشكل عام، وكان مهتما بأمان السد والتأثيرات البيئية والاجتماعية فيما يتعلق ب سد النهضة .



وأضاف " عبدالعاطي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر" : السودان وافق على كل حرف في الاتفاق الأخير، ومصر وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق والسودان لم يوقع على الاتفاق، وأن الولايات المتحدة قررت استكمال الاجتماع بحضور السودان ومصر، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأخير تضمن وضع رتوش أخيرة لصياغة الاتفاق، مشيراً إلى اتفاق كل من مصر والسودان و إثيوبيا على الأمور الفنية والقانونية، قبل الاجتماع الأخير بواشنطن، معلقاً: "الهيكل الأساسي للنص كان موجودًا واتفقنا على النقاط الفنية والقانونية".

