» "الصحفيين" تعلق الأنشطة الجماعية وتتخذ إجراءات احترازية

10 مارس 2020 - 01:40 ص

أكد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين انه حرصا على سلامة الزملاء الصحفيين فقد تقرر بعد نقاش مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان تعليق جميع الأنشطة التى تشمل التجمعات كالحفلات الفنية و المسرحيات او الندوات والمؤتمرات داخل مبنى النقابة وذلك كإجراء احترازى لمواجهة فيروس "كورونا"، وكذلك تماشيا مع قرار الحكومة المصرية فى هذا الشأن .



واضاف شبانة انه سيتم تعقيم المبنى تعقيما طبيا شاملا من خلال الفريق الادارى والصحى والوقائى بالنقابة بالتعاون مع شركة المحمودية المسئولة عن صيانة المبنى .