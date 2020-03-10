» "الصحفيين" تعلق الأنشطة الجماعية وتتخذ إجراءات احترازية

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المصريون ـ متابعات

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أكد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين انه حرصا على سلامة الزملاء الصحفيين فقد تقرر بعد نقاش مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان تعليق جميع الأنشطة التى تشمل التجمعات كالحفلات الفنية و المسرحيات او الندوات والمؤتمرات داخل مبنى النقابة وذلك كإجراء احترازى لمواجهة فيروس "كورونا"، وكذلك تماشيا مع قرار الحكومة المصرية فى هذا الشأن .
واضاف شبانة انه سيتم تعقيم المبنى تعقيما طبيا شاملا من خلال الفريق الادارى والصحى والوقائى بالنقابة بالتعاون مع شركة المحمودية المسئولة عن صيانة المبنى .
وقال السكرتير العام ان المجلس يستخدم كافة أدوات الحماية والاجراءات الوقائية كرفع بصمة الحضور والانصراف مؤقتا للحفاظ على سلامة كافة الزملاء الصحفيين والموظفين بالنقابة  

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