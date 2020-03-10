هتف "أنا ربكم الأعلى" فسقط من أعلى الهرم وسط دهشة الناس بالجيزة

أحمد عادل شعبان
واقعة غريبة حدثت بمنطقة الجيزة بمصر بعد سقوط رجل خمسيني من أعلى هرم "خفرع" بعد هتافه "أنا ربكم الأعلى".
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وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن شخصا "مهتز نفسيا" غافل الحراسات حول الهرم وصعد إلى أعلاه ، ثم ظل يهتف "أنا ربكم الأعلى" و "أنا المهدي المنتظر" ، وسقط من ارتفاع 100 متر ويرجح أنه ألقى بنفسه .
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وأشارت الحراسات الأمنية إلى أن بعض رجال الأمن بذلوا جهدًا مع الرجل من أجل إقناعه بالنزول لكنه رفض وأصر على الإلقاء بنفسه.
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وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.
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