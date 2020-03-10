» تعليق صادم من شقيق ياسمين عبد العزيز على انفصال أنغام وأحمد إبراهيم

أحمد عادل شعبان
أطلق وائل عبد العزيز - شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز - تصريحا مثيرا للجدل بعد تواتر أنباء عن انفصال أنغام عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.
وقال "وائل عبد العزيز" تعليقا على أنباء انفصال أنغام عن زوجها أحمد إبراهيم: شيء طبيعي ومؤكد .. أصغر منك يبقى هيستفيد ويمشي.
وكانت وائل عبد العزيز شن هجوما شرسا على شقيقته ياسمين عبد العزيز بسبب نيتها الزواج من الفنان أحمد العوضي - والذي يصغرها بدوره في السن.
وكان أحمد إبراهيم قد ألغى متابعة انغام عبر انستجرام فضلا عن إجراء مضاد من الفنانة أنغام ، وسط توتر في العلاقات بعد أحاديث من إبراهيم عن وجود مشكلات زوجية بسبب أولاده.
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