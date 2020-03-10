3 من نجوم الزمالك قد نراهم في الأهلي قريبا جدًا

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الاهلى

يأمل 3 من النجوم الذين حققوا البطولات مع نادي الزمالك في الانتقال إلى النادي الأهلي بدءًا من الموسم المقبل .

أول هؤلاء هم حمدي النقاز - الذي رحل عن الزمالك فجأة بسبب عدم حصوله على مستحقاته .

وقال النقاز في تصريحات تلفزيونية إنه يتمنى الانتقال للنادي الأهلي نظرًا لكونه صاحب شعبية كبيرة .

ثاني هؤلاء هو محمد إبراهيم - نجم الزمالك السابق والمقاصة الحالي - الذي علق على احتمالية انتقاله إلى الأهلي قائلا: "كل شيء وارد".

ثالث هؤلاء هو أحمد الشناوي - حارس الزمالك السابق وبيراميدز الحالي - الذي أكد لمقربين منه أنه يأمل في الانتقال على الأهلي من اجل العودة لمنتخب مصر.

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