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أنغام تضغط على أحمد إبراهيم بهذا الأمر لكي يطلقها

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الملحن أحمد إبراهيم
الملحن أحمد إبراهيم
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أحمد عادل شعبان

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انغام

احمد ابراهيم

كشف برنامج "ET بالعربي" عن تفاصيل جديدة فيما يخص علاقة المطربة أنغام بزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم .

وقالت مصادر للبرنامج إن أنغام رفعت دعوى خلع ضد زوجها أحمد إبراهيم كنوع من الضغط عليه لكي يتم الطلاق بشكل ودي.

وأشار البرنامج أن أنغام وأحمد إبراهيم تقابلا بالصدفة البحتة قبل أسابيع في مهرجان فني بلبنان وهو ما يثبت حدوث الانفصال.

وكان أحمد إبراهيم وجه الشكر لزوجته الأولى ياسمين عيسى على حماية أولاده ومنزله.

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