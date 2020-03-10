عميد معهد القلب السابق:"كورونا حنين وبيحب الرجالة"

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الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق
الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق
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الإبراشي

الأولى

كورونا

معهد القلب

جمال شعبان

طمأن الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، الشعب المصري بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد قائلا: "فيروس كورونا رحيم وحنين على الشعب المصري حتى الآن".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، قائلا: "كورونا بيحب الرجالة أكثر من الستات، وهذا واضح من أن نسب زيادة الرجال أكبر بكثير من السيدات، ممكن عشان السيدات إيديهن في المياه والمطبخ بصورة كبيرة".

 ونوه بأن نسبة الإصابة في الأطفال الأقل من 5 سنوات أقل، وبأن تناول الشيشة يؤدي إلى انتشار الفيروسات بصورة كبيرة، منوها بأن هناك أخبارا سارة من الصين، وهذا الأمر متمثل في إعلانها علاج 70% من الحالات المصابة.

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