إعلامي مسيحي شهير يهاجم الملحدين: كل حقير يلزم حده

10 مارس 2020 - 09:58 ص

هاجم الإعلامي اللبناني طوني خليفة بعض الملحدين قائلا: "لن نسمح لكم بالسخرية من معتقداتنا الدينية".

وأضاف في برنامجه على قناة الجديد قد يكون هناك سجال إسلامي إسلامي أو مسيحي مسيحي، أو مسيحي إسلامي، ولكن ذهبنا إلى ناحية أخرى هي الإلحاد دينيا.

وأوضح طوني خليفة أنه يحترم كل ملحد لأجل التعايش، أما أنه يسب مقدساتي وأنبيائي، فهذا يعتبر حقارة وإساءة للأديان.

وتابع قائلا: نحن نتحمل الملحدين على عيوبهم، لكن أن يسيئوا للمقدسات فهذا لا يمكن تقبله، أنت متروك في الآخرة ربنا من سيحاسبك على إيمانك به أو عدمه.

وواصل هجومه على أحد الملحدين قائلا: لن نسمح لك أن تنكت على أنبيائنا ومقدساتنا، وقديسينا، وفوق ذلك تستعمل عبارات حقيرة مثلك، فلن نسمح لك بذلك.







