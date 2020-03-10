"بنت الجيران" تشعل شوارع فرنسا

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انستجرام

فرنسا

بنت الجيران

شارك الفنان عمر كمال، متابعيه، عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فيديو لأحد شوارع فرنسا وهى تعلو فيها صوت أغنية "بنت الجيران" .

وعلق عمر كمال قائلا: "مفيش أجمل مننا في كل مكان الفيديو في شوارع فرنسا ".

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: "العالمى - منورين فى كل مكان - ربنا يوفقكوا "

يذكر أن مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش طرحا مؤخرًا مهرجان "عود البطل"، عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مصطفى حدوته، وتوزيع اسلام ساسو.


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