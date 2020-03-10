  • الثلاثاء 10 مارس 2020
  • بتوقيت مصر11:26 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة

مرجع شيعي: ”كورونا“ لا يصيب المؤمنين المخلصين

وزير التربية والتعليم طارق شوقي

وزير التعليم عن تعليق الدراسة: "مفيش حد هينجح"

انهيار ممرضة بسبب كورونا

إعلامية شهيرة تعلن شفاءها من فيروس كورونا

رئيس كنيسة شينتشونجي لي مان هي

رئيس كنيسة يعتذر عن نقل طائفته لـ"كورونا" في هذه الدولة

الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق

عميد معهد القلب السابق:"كورونا حنين وبيحب الرجالة"

كورونا في السعودية

بينهم مصريون.. الكويت تعلن عن حالات جديدة بفيروس كورونا

عمر كمال وحسن شاكوش

"بنت الجيران" تشعل شوارع فرنسا

طوني خليفة يهاجم الملحدين

إعلامي مسيحي شهير يهاجم الملحدين: كل حقير يلزم حده

الارصاد

"محدش يخرج".. تحذير جديد من الأرصاد

انهيار ممرضة بسبب كورونا

انهيار ممرضة: موت 100 مصاب بكورنا خلال ساعات في هذه الدولة

هددته بـ الخلع..تفاصيل جديدة في انفصال أنغام من أحمد إبراهيم

الصفحة الأخيرة

أنغام وزوجها
أنغام وزوجها
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

أنغام تضغط على أحمد إبراهيم بهذا الأمر لكي يطلقها

#

أول رد فعل لـ أحمد إبراهيم بعد تطليق أنغام

#

التعليم تكشف تفاصيل جديدة عن دخول الشيشة لمدرسة في 6 أكتوبر

#

عجوز بريطانية تطالب بتدخل رئيس الوزراء للزواج من شاب مصري

خلع

انفصال

انغام

احمد ابراهيم

يبدو أن انفصال الفنانة أنغام عن زوجها موزع الموسيقي أحمد إبراهيم، لن تتنهي تداعياته بعد، فقد كشف الأخير عن أن الانفصال حدث من خمسة أشهر وتم الكشف عنه فى الأيام القليلة الماضية بعد أن قامت أنغام بحذف أحمد إبراهيم من على حساباتها عبر السوشيال ميديا.

وكشف برنامج ET بالعربي أيضًا، عن رفع أنغام دعوى خلع على زوجها الذى رفض طلاقها كنوع من الضغط عليه من أجل الوصول إلى الانفصال الودى.

وكان أبدى أحمد إبراهيم منذ أيام عبر البرنامج منذ فترة عند لقائه فى لبنان أن الانفصال من عدمه أمر إيجابى للطرفين وهو فى النهاية قسمة ونصيب.

وما أثبت أن الطرفين قد تم الانفصال بينهما منذ خمسة أشهر عندما تقابلا سويا بالصدفة فى إحدى المناسبات الفنية بلبنان.

وكان كتب الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، منشورًا جديدًا عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، علق من خلاله على أخبار انفصاله عن زوجته الفنانة أنغام، التي انتشرت بشكل مكثف خلال الساعات الماضية.

وكتب، أحمد إبراهيم، في منشوره: "الست دي أنا بحبها والكل يعلم ولا أقبل أي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، إحنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا و شوهتوا حبنا وعكننتم علينا وحتى هذه اللحظة بتحللوا وتقرروا لنا، اتهام ليا وافتراء بالسعي للشهرة والمبتدئ واتهام لها بخراب بيتي زورا".

وتابع، أحمد إبراهيم: "النهاردة مستحيل استفزها أو أكون طرفا ضدها أو ضد مصلحتها، وكلامي عن امتناني وتقديري لأم أولادي ودورها معاهم كررته في أكثر من لقاء مش اول مرة ومستعد ابنيلها تمثال لتحملها هي الأخرى ضغوط رهيبة، وده لا يسيء لأنغام بالعكس هي تحترم ده فيا، أنا وأنغام كنا سعداء لآخر لحظة رغم قسوتكم وكنت ومازلت بشوفها الأجمل"، وبقوله: "كنا سعداء لآخر لحظة" ما يؤكد حدوث الانفصال.

وأضاف، أحمد إبراهيم: "نجحنا نجاحا ساحقا في العمل كنت أتمنى تكراره، لو قدرنا البعد فا مش هيغير من مشاعري حاجة بالعكس هتزيد واحترامي لها محفوظ، أكتر من 17 عاما مميزا في عملي محدش عرفني إلا بعد زواجي منها، لأنها نجمة عظيمة لن تتكرر وجمهورها سندني كتير .. أتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد عني للأسف، لكنه مش هيغير من مشاعري وهعيش على ذكرياتنا الحلوة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "فايلر" يستغيث من الإجهاد قبل مواجهة سموحة
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» فيديو نادر.. 40 قرشا يلتهمون حوتا ضخما
» "ساسى" يعود للقاهرة وينتظم فى التدريبات
» إلغاء معسكر صغار "الفراعنة" بالإمارات
» هددته بـ الخلع..تفاصيل جديدة في انفصال أنغام من أحمد إبراهيم
» استمر 11 عامًا.. سر خلاف يسرا ورغدة بسبب أحمد زكي
» جثة متحللة داخل خزان مياه تثير ضجة بالسعودية
» "بنتي بتعتبرك أهم مني".. رسالة أم لـ محمد رمضان.. وهكذا رد
» رانيا يوسف تثير الجدل بسبب "رائحتها"
» أنغام تضغط على أحمد إبراهيم بهذا الأمر لكي يطلقها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:10 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة