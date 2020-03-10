رئيس كنيسة يعتذر عن نقل طائفته لـ"كورونا" في هذه الدولة

10 مارس 2020 - 10:18 ص

اعتذر رئيس كنيسة شينتشونجي، لي مان هي" جاثيا على ركبتيه طالبا الصفح من شعب كوريا الجنوبية لدورهم في نشر فيروس"كورونا"، في البلاد.

في سياق متصل طالبت حكومة مدينة سول باستجواب مان لي بتهمة القتل بعدم تعاونه كما ينبغي مع السلطات، حيث عمد إلى إخفاء أسماء بعض أعضاء الكنيسة أثناء محاولة المسئولين تعقب المصابين قبل أن ينتشر الفيروس، حسبما نشرت"بي بي سي".

وأعلنت السلطات أن أعضاء الكنيسة أصابوا بعضهم البعض في مدينة دايجو جنوب شرقي البلاد الشهر الماضي قبل أن ينتشر في شتي أنحاء البلاد.

جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية سجلت 3730 حالة إصابة فيما بلغت أعداد الوفيات 21 حالة، وغالبية الإصابات كانت لأعضاء من كنيسة شينتشونجي وهي طائفة مسيحية صغيرة، ومع أزدياد الأعداد في سول حث العمدة سكان المدينة البالغ تعدادهم 10 مليون نسمة علي العمل من منازلهم.