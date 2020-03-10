إعلامية شهيرة تعلن شفاءها من فيروس كورونا

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كورونا

لجين عضاضة

طمأنت الإعلامية اللبنانية، لجين عضاضة، متابعيها، عبر حسابها إنستجرام، على حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأعلنت شفاءها من فيروس كورونا .

وقالت لجين عضاضة في الفيديو، إنها اليوم أحسن كثيرًا، واختفى الألم الشديد من رأسها وجسدها وعيونها، مشيرة إلى أنه يتبقى لها انتظار الوقت لإجراء فحوصات طبية أخرى والتأكد من سلبية التحاليل من فيروس كورونا المستجد.

وحول الأعراض التي شعرت بها ببداية مرضها، قالت لجين عضاضة، تشعر بأوجاع قوية في مختلف أنحاء جسدها، مع ارتفاع شديد في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس، لافتة إلى أن هذا أول مرة يحدث لها، وكان أول 4 أيام هم الأصعب في حياتها، متوجهة بالشكر إلى من دعمها في مرضها، بالرسائل الإيجابية التي جعلتها تقوى على مواجهة المرض.

وأفادت تقارير إخبارية لبنانية، بأن لجين عضاضة، الزوجة السابقة لرجل الأعمال السعودي الراحل وليد الجفالي، أجرت فحوصات طبية في مستشفى الجامعة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد عودتها من بريطانيا، وارتفاع درجة حرارتها.

وأشارت التقارير إلى أنه تبين من الفحوصات الطبية إصابة لجين عضاضة بـ فيروس كورونا الجديد، بعدما شعرت بالإعياء الشديد وارتفاع درجة حرارتها، فتم نقلها إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي للخضوع لإجراءات الحجر.

يشار إلى أن لجين عضاضة من الشخصيات الشهيرة في الوطن العربي ولبنان، فهي مذيعة وعارضة أزياء سابقة، وهي أيضًا أرملة الملياردير الشهير وليد الجفالي، التي تزوجته في عام 2012.


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