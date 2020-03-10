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إجراءات وقائية بكلية التربية والمدن الجامعية بالغردقة

قبلي وبحري

إجراءات وقائية بكلية التربية والمدن الجامعية بالغردقة
إجراءات وقائية بكلية التربية والمدن الجامعية بالغردقة
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حسن حمدان

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الغردقة

كورونا

كلية التربية

إجراءات وقائية

قامت كلية التربية بالغردقة بعمل إجراءات وقائية لفيرس كورونا برش مدرجات الطلبة والطالبات بالكلية وأيضا حجرات المدينة الجامعية لسكن الطلبة والطالبات.

وأكد الدكتور محفوظ عبد الستار عميد كلية التربية بالغردقة ، يتم حاليا عمل إجراءات وقائية ونظافة عامة فى مدرجات الكلية وأيضا المعامل للوقاية من المرض.

وأضاف محفوظ أنه تمت مخاطبة الأستاذ الدكتور يوسف الغرباوى رئيس الجامعة للموافقة على شراء منظفات ومطهرات وأيضا مدي وقف توقيع الموظفين بالبصمة واستبدالها بالتوقيع فى الدفاتر.

وأوضح محمود عبد الرجال مدير المدن الجامعية للطلبة والطالبات بالغردقة يتم حاليا اتخاذ إجراءات وقائية من نظافة حجرات المدن  الجامعية وكذلك المطعم والإمكان التى يتواجد بها الطلبة والطالبات وقامت وزارة الصحة بأخذ عينات من خزانات مياه الشرب لتحليلها.


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