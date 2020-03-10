عاجل.. استقالة جماعية تضرب مجلس المصرى

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قرر مجلس إدارة النادي المصري، تقديم استقالة جماعية اليوم إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بعد الحملة التى تعرض لها المجلس الفترة الماضية، بعد خروج الفريق أمام نهضة بركان فى المباراة التى أقيمت بينهم بالسويس قبل عدة أيام فى إطار لقاءات ذهاب الدور ربع النهائى من منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتى وعد منافساتها الفريق البورسعيدي عقب خسارته بمجموع المباراتين 3/2.

وأعرب مجلس حلبية استياءه الشديد تجاه الهجوم العنيف الذى تعرض له من قبل الجماهير فى ظل قناعاته الكاملة بأنه لم يقصر مع الفريق فى أى شىء، ونجح خلال الفترة الماضية فى توفير كل عوامل الدعم والمساندة للفريق لتقديم النتائج الجيدة.


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