بعد إجراءات قطر.. باكستان ترد بهذا القرار

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الرحلات الجوية

تعليق

بعد قرار قطر بمنع دخول جنسيات مختلفة من بينها باكستان، قررت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية تعليق رحلاتها الجوية مؤقتًا من وإلى قطر، في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام باكستانية اليوم الثلاثاء، فإن عبد الله حفيظ المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية، أكد في بيان صحفي أن الشركة الجوية الدولية علقت عمليات الطيران من وإلى قطر حتى نهاية الشهر الجاري.

وأضاف أن شركة الخطوط الجوية الباكستانية عرضت رحلات مجانية أو استرداد الأموال المدفوعة لجميع العملاء الذين قاموا بحجز تذاكر من قطر وإليها.

كما أشار المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية إلى أن الشركة تعتذر عن أي إزعاج ناتج عن تعليق الرحلات الجوية.

يذكر أن باكستان كانت قد علقت رحلاتها الجوية من وإلى إيران في 28 فبراير، وذلك بعد تأكيد انتشار فيروس بإيران.


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