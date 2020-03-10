الكويت تكشف حقيقة إصابة حالات جديدة بكورونا بين المصريين

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وكالات - الدويني فولي

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كشفت وسائل إعلام كويتية، نقلا مصادر مطلعة بوزارة الصحة الكويتية، حقيقة البيان الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي لأطباء كويتيين بالصحة الوقائية يزعمون فيه اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد بين العديد من أبناء الجالية المصرية ممن عادوا إلى الكويت من مصر مؤخرا.
وأكدت حسب وسائل إعلام محلية، عدم وجود أى إصابات بين أبناء الجالية المصرية العائدين من مصر إلى الكويت حتى الآن، مشددة على أن أى إصابات يتم اكتشافها يتم الإعلان عنها بشكل يومي.

وأوضحت المصادر أنه لم تسجل أى حالات إصابة بالفيروس لأى من أبناء الجالية المصرية، سوى حالتين فقط حتى الآن، الأولى لمصري قادم من زيارة خاصة في دولة أذربيجان عبر الإمارات، لافتة إلى أنه تم التأكيد على عدم زيارته لمصر خلال الأشهر الستة الأخيرة، والأخرى لمصري مخالط له.

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