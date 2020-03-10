  • الثلاثاء 10 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:32 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
دفن ضحية بكورونا على أنغام الموسيقى بإيران

دفن ضحايا كورونا على أنغام الموسيقى بإيران

كورونا في استراليا

الكويت تكشف حقيقة إصابة حالات جديدة بكورونا بين المصريين

بعد إجراءات قطر.. باكستان ترد بهذا القرار

بعد إجراءات قطر.. باكستان ترد بهذا القرار

"حسين" يطالب الإعلام الرياضي بمساندة المصرى البورسعيدي

عاجل.. استقالة جماعية تضرب مجلس المصرى

خامنئي يعترف: التظاهرات واسعة وخطيرة

فيروس كورونا يصل مكتب "خامنئي"

ارشيف

سر بكاء حارس الزمالك على الهواء

الإعلامي نشأت الديهي

الديهي: إثيوبيا طلعتلنا لسانها

صورة

مرجع شيعي: ”كورونا“ لا يصيب المؤمنين المخلصين

توتنهام

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

وزير التربية والتعليم طارق شوقي

وزير التعليم عن تعليق الدراسة: "مفيش حد هينجح"

سر بكاء حارس الزمالك على الهواء

الرياضة

ارشيف
ارشيف
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

بكاء مفجع لأستاذ جامعي على الهواء ..السبب مهم

#

هذا ما قاله رئيس الزمالك عن علاء وجمال مبارك

#

«بن شريفية»: كأس السوبر هديتنا لجماهير الترجي

#

ريم البارودي تبكي على الهواء وتكشف سرا عن وفاة فنانة شهيرة

افريقيا

بكاء

كاس

حارس الزمالك

ابو جبل

دخل محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك فى نوبة بكاء على الهواء، مؤكداً أنه مر بضغوطات كبيرة الفترة الماضية.

وأوضح "أبوجبل" خلال استضافته، بقناة "أون سبورت" أنه دائما ما ينال المساندة من أسرته ومن بينهم والدته التى يحرص على الحديث معها قبل كل مباراة وأنه دائما ما يتفاءل بها.

وأضاف أن أسرته تدعمه بشكل غير طبيعي وأنها كانت تشعر بحجم الضغوطات المحمولة عليه فى الزمالك.

وقال أبوجبل: أول ما بتيجى سيرة أمى قدامى أو أفتكرها مبعرفش أمسك نفسى وبعيط على طول.

وأضاف: علاقتى بأمى مختلفة تمامًا وهى نقطة تحول في حياتي واعتمادى الأساسي كله عليها.

وتأهل الزمالك برفقة الرجاء، إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وشهدت مباراة الفارس الأبيض  في دور الـ8 بالبطولة الإفريقية تألق أبوجبل في الحفاظ على حظوظ فريقه في التأهل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حازم إمام ينتظم فى تدريبات الزمالك
» ارتفاع أسعار النفط وانتعاش بورصات الخليج بسبب تراجع "كورونا" في الصين
» قرار عاجل من "دجلة" لمواجهة "كورونا"
» الصحة العالمية توضح حقيقة تعليق الدراسة في مصر
» الصحة: سلبية تحاليل 26 حالة من المشتبه في إصابتهم بكورونا
» برومو عن أمير سعودي يحقق مشاهدات خيالية خلال ساعات
» أطباء للأم المصابة بـ"كورونا": الجنين لن يصاب بالفيروس
» خبراء يحذرون من البيض البني لهذا السبب
» الثعابين تحبس رجلا لمدة عامين
» بـ رسالة غامضة.. حلا شيحة تثير الجدل عبر إنستجرام
» عاجل.. وفاة أمين عام جمعية الهلال الأحمر الإيراني بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:32 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة