سر بكاء حارس الزمالك على الهواء

10 مارس 2020 - 12:08 م

دخل محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك فى نوبة بكاء على الهواء، مؤكداً أنه مر بضغوطات كبيرة الفترة الماضية.

وأوضح "أبوجبل" خلال استضافته، بقناة "أون سبورت" أنه دائما ما ينال المساندة من أسرته ومن بينهم والدته التى يحرص على الحديث معها قبل كل مباراة وأنه دائما ما يتفاءل بها.

وأضاف أن أسرته تدعمه بشكل غير طبيعي وأنها كانت تشعر بحجم الضغوطات المحمولة عليه فى الزمالك.

وقال أبوجبل: أول ما بتيجى سيرة أمى قدامى أو أفتكرها مبعرفش أمسك نفسى وبعيط على طول.

وأضاف: علاقتى بأمى مختلفة تمامًا وهى نقطة تحول في حياتي واعتمادى الأساسي كله عليها.

وتأهل الزمالك برفقة الرجاء، إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وشهدت مباراة الفارس الأبيض في دور الـ8 بالبطولة الإفريقية تألق أبوجبل في الحفاظ على حظوظ فريقه في التأهل.