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أطباء للأم المصابة بـ"كورونا": الجنين لن يصاب بالفيروس

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متابعات- أمينة عبد العال

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الاجنة

المرأة الحامل

الجنين

فيروس كورونا

أعلن أطباء أجنة أن هناك دراسة صينية كشفت عن أن احتمالية أن يصاب الجنين بفيروس "كورونا" من الأم المصابة به، غير وارد بعد العينات التي تم إجراء الدراسة عليهن.

وكانت الدراسة أجريت على 9 سيدات حوامل  مصابات بالفيروس ولم يصب فيها أي جنين.

ولفت الأطباء إلى أنه لا يوجد معلومات حديثة تكشف عن أن الجنين قد يصاب بالفيروس من أمه ولكن التغيرات الفسيولوجية والمناعية للحامل قد تجعلها أكثر عرضة من غيرها.

وأشار الأطباء إلي أن خطورة الإجهاض والولادة المبكرة أو قصور نمو الجنين أعلى مقارنة بغير المصابين من الحوامل مشددًا علي أن الحامل يفضل بقاؤها تحت العزل المنزلي وتطلب الهلال الأحمر حال شعرت بأعراض المرض لنقلها للمستشفي.

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