» حازم إمام ينتظم فى تدريبات الزمالك

10 مارس 2020 - 12:59 م

انتظم حازم إمام ظهير أيمن فريق الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعد أن اطمأن الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على جاهزية اللاعب بشكل تام.

وكان اللاعب شارك أمس فى فقرة تأهيلية وفقًا لتعليمات طبيب الفريق محمد أسامة، بأداء اللاعب تأهيل خاص بجيمانيزيوم النادي، لعلاج الإجهاد العضلى الذى يعانى منه اللاعب لتجهيزه بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة قبل أن يشارك اليوم في تدريبات الكرة بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.