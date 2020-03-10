  • الثلاثاء 10 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:33 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
دفن ضحية بكورونا على أنغام الموسيقى بإيران

دفن ضحايا كورونا على أنغام الموسيقى بإيران

كورونا في استراليا

الكويت تكشف حقيقة إصابة حالات جديدة بكورونا بين المصريين

بعد إجراءات قطر.. باكستان ترد بهذا القرار

بعد إجراءات قطر.. باكستان ترد بهذا القرار

"حسين" يطالب الإعلام الرياضي بمساندة المصرى البورسعيدي

عاجل.. استقالة جماعية تضرب مجلس المصرى

خامنئي يعترف: التظاهرات واسعة وخطيرة

فيروس كورونا يصل مكتب "خامنئي"

ارشيف

سر بكاء حارس الزمالك على الهواء

الإعلامي نشأت الديهي

الديهي: إثيوبيا طلعتلنا لسانها

صورة

مرجع شيعي: ”كورونا“ لا يصيب المؤمنين المخلصين

توتنهام

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

وزير التربية والتعليم طارق شوقي

وزير التعليم عن تعليق الدراسة: "مفيش حد هينجح"

شاهد..

دفن ضحايا كورونا على أنغام الموسيقى بإيران

الصفحة الأخيرة

دفن ضحية بكورونا على أنغام الموسيقى بإيران
دفن ضحية بكورونا على أنغام الموسيقى بإيران
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

"شوقي": الدول التي علقت الدراسة بسبب كورونا تعد على الأصابع

#

فيديو كارثي.. دفن مصابي كورونا أحياء في إيران

#

فيديو مرعب للتخلص من جثث "كورونا" بإيران

#

الحجر على الأسطول الأمريكي السادس صحيا بسبب "كورونا"

انتشر مقطع فيديو يرصد ظاهرة غريبة، حيث تم دفن أحد ضحايا المصابين بفيروس كورونا على أنغام الموسيقى.

وبحسب ما تم تداوله يظهر الفيديو دفن أحد ضحايا كورونا من الطائفة البختارية في مدينة أصفهان.

وعلق الناشط محمد مجيد الأحوازي على الفيديو قائلا: "دفن أحد المتوفين من الأقلية البختيارية بفيروس كورونا المستجد بمدينة أصفهان، من ثقافتهم يدفنون ميتهم بالموسيقى التراثية البختيارية، منوهًا أن الإجراءات الوقائية، صفر داخل البلاد.

يأتي هذا في الوقت الذي أصيب فيه إصابة حسين محمدي، عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني وعضو رئيسي وكبير في مكتب خامنئي بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الناشط الأحوازي أن هناك 15 شخصية في إيران تدير مكتب خامنئي هذا كبيرهم ومقرب جداً من خامنئي، حيث يعتبر محمدي أول مسؤول إيراني من مكتب خامنئي يصاب بفيروس كورونا .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حازم إمام ينتظم فى تدريبات الزمالك
» ارتفاع أسعار النفط وانتعاش بورصات الخليج بسبب تراجع "كورونا" في الصين
» قرار عاجل من "دجلة" لمواجهة "كورونا"
» الصحة العالمية توضح حقيقة تعليق الدراسة في مصر
» الصحة: سلبية تحاليل 26 حالة من المشتبه في إصابتهم بكورونا
» برومو عن أمير سعودي يحقق مشاهدات خيالية خلال ساعات
» أطباء للأم المصابة بـ"كورونا": الجنين لن يصاب بالفيروس
» خبراء يحذرون من البيض البني لهذا السبب
» الثعابين تحبس رجلا لمدة عامين
» بـ رسالة غامضة.. حلا شيحة تثير الجدل عبر إنستجرام
» عاجل.. وفاة أمين عام جمعية الهلال الأحمر الإيراني بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:32 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة