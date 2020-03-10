دفن ضحايا كورونا على أنغام الموسيقى بإيران

10 مارس 2020 - 01:03 م

انتشر مقطع فيديو يرصد ظاهرة غريبة، حيث تم دفن أحد ضحايا المصابين بفيروس كورونا على أنغام الموسيقى.

وبحسب ما تم تداوله يظهر الفيديو دفن أحد ضحايا كورونا من الطائفة البختارية في مدينة أصفهان.

وعلق الناشط محمد مجيد الأحوازي على الفيديو قائلا: "دفن أحد المتوفين من الأقلية البختيارية بفيروس كورونا المستجد بمدينة أصفهان، من ثقافتهم يدفنون ميتهم بالموسيقى التراثية البختيارية، منوهًا أن الإجراءات الوقائية، صفر داخل البلاد.

يأتي هذا في الوقت الذي أصيب فيه إصابة حسين محمدي، عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني وعضو رئيسي وكبير في مكتب خامنئي بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الناشط الأحوازي أن هناك 15 شخصية في إيران تدير مكتب خامنئي هذا كبيرهم ومقرب جداً من خامنئي، حيث يعتبر محمدي أول مسؤول إيراني من مكتب خامنئي يصاب بفيروس كورونا .







