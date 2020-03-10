» الصحة العالمية توضح حقيقة تعليق الدراسة في مصر

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أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة أن قرار تأجيل أو وقف الدراسة في مصر بعد ظهور حالات جديدة لكورونا في مصر ليس قرار المنظمة، بل هو قرار حكومي ولا يوجد دخل للمنظمة فيه، لافتًا إلي أن في مصر الحالات محدودة في المركب السياحي ولا توجد حالات في عموم البلاد.

وأضاف المكتب في تصريحات صحفية لـ"صدي البلد" أنه إذا قررت الحكومة غلق المدارس فإننا نساعدهم في توضيح الإجراءات اللازمة وكيفية تطبيقها.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية طالبت الدول التي تشهد انتشار الفيروس بإيقاف المدارس وتعليق الفعاليات لمنع انتشاره.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت أن الحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابية إلي سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلي 26 حالة سلبية من أصل 59 حالة التي تم الإعلان عنها.


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