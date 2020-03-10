» برومو عن أمير سعودي يحقق مشاهدات خيالية خلال ساعات

10 مارس 2020 - 01:20 م

نشر الإعلامي الكويتي عمار تقي مقطع فيديو عن البرومو الأول للقاءات مرتقبة مع الأمير السعودي تركي الفيصل، الذي حظي بتفاعل شديد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف عمار تقي على حسابه في تويتر معلقا على البرومو الأول: " حصيلة مشاهدات "البرومو الأول" خلال 24 ساعة للحلقات المرتقبة مع الأمير تركي الفيصل تجاوزت 360 ألف مشاهدة وهو رقم غير مسبوق في إعلانات البرامج السياسية الترويجية.

وعلق أيضًا قائلاً: "إن شاء الله نكون عند حسن الظن ونقدم مادة تليق بظهور أول ضيف عربي في الصندوق الأسود وتليق بالجمهور الكريم".

ويستضيف الإعلامي الكويتي في برنامجه الصندوق الاسود الكثير من الشخصيات السياسية، والتي كان آخرها مع المفكر الكويتي عبد الله النفيسي، والسياسي الكويتي شقيق الغبرا.



