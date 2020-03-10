"يابا يابا من الكورونا" تعيد القرموطي للشاشة من جديد

10 مارس 2020 - 01:28 م

قدم الإعلامي جابر القرموطي، أغنية توعوية لطرق عدوى فيروس كورونا بعنوان "يابا يابا من الكورونا"، وهى مستوحاة من أغنية "يابا يابا من المجنونة".



وتناولت الأغنية التي غناها القرموطي خلال برنامجه "الكلام على إيه" المذاع عبر فضائية "الحياة"، التحذير من الأمور التي قد تؤدي إلى نقل العدوى مثل القبلات والأحضان، ولكن بشكل ساخر.



وشدد القرموطي على ضرورة متابعة البيانات الرسمية عن وضع الفيروس في مصر، وليس ما ينقل على "السوشيال ميديا"، و"جروبات الماميز".



ويعد ذلك الظهور التليفزيوني هو الظهور الأول للإعلامي بعد غياب طويل دام لأكثر من عامين عقب الاستغناء عنه بفضائية "أون".

