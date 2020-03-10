» الشرطة الأمريكية للمجرمين: ابقوا في منازلكم بسبب كورونا

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وكالات - الدويني فولي

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الشرطة الأمريكية

فيروس كورونا

كثب

طالبت إدارة شرطة مقاطعة كينوشا في ولاية ويسكونسن الأمريكية، عبر منشور على صفحتها بفيس بوك المجرمين، بإلغاء جميع الجرائم في المقاطعة، جرّاء تفشي فيروس كورونا المستجد، وأنه ليس لديها معلومات حول موعد إلغاء هذا القرار، وفقا لموقع cbs58 الإخباري الأمريكي.
وبطريقة مثيرة للسخرية، دعت شرطة كينوشا في صفحتها عبر فيس بوك، أي شخص يخطط لارتكاب أي جرائم للبقاء في منزله من أجل الحفاظ على سلامته.
وقالت الشرطة ”بسبب القلق المتزايد من الإصابة بالأنفلونزا أو فيروس كورونا أو أمراض أخرى، تم اتخاذ قرار بإلغاء جميع الجرائم في منطقة كينوشا، ونحن غير متأكدين من موعد رفع هذا الحظر، ونسأل أي شخص يخطط لارتكاب أي جرائم للبقاء في المنزل للحفاظ على سلامته، وسوف نستمر في مراقبة الوضع عن كثب“.
وطالبت الشرطة أي فرد لديه معلومات عن أي شخص يخطط لعصيان هذا القرار، بسرعة إبلاغ الشرطة.

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