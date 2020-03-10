» تجديد حبس ديلر نيابة البحر الأحمر

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متابعات- علا خطاب

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قرار جديد بشأن حسن نافعة وحازم حسني

مخدرات

الدرب الاحمر

ديلر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة اليوم حبس ديلر مخدرات 15 يوما على ذمة التحقيقات في توزيع المواد المخدرة على المتهمين.

كانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن أنه أثناء وضع عدد من المتهمين في الطرقات الخاصة بنيابة الدرب الأحمر ظهر شاب تبين أنه يقطع أشياء ويعطيها للمتهمين ثم يختفي ويظهر ليأخذ منهم الأموال ما أثار اشتباه أحد الحراس المعنيين بتأمين المحكمة.

ومن خلال التفتيش تبين أن أحد المتهمين بحوزته قطع من الحشيش وبانتظار الديلر للظهور مرة أخرى وبضبطه وتفتيشه تبين أن بحيازته طربة من مادة مخدرة فتم ضبطه.


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