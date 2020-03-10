» 4 قرارات مهمة لـ "الشباب والرياضة" لمواجهة "كورونا"

10 مارس 2020 - 02:08 م

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد".

- إرجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية وذلك وفقًا لأجندة الالتزامات الدولية ومحدداتها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية واللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية.

- وقف جميع الفعاليات والتظاهرات والأحداث الرياضية والشبابية التي يترتب عليها تجمعات أو كثافات جماهيرية.

- التنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية للعمل على تعقيم أماكن التدريب الرياضية والشبابية.

- التنبيه على جميع المؤسسات والمنشآت الرياضية والشبابية ومن ضمنها الأندية الرياضية ومراكز الشباب لمراعاة ضوابط الوقاية والتعقيم في المكاتب الإدارية ومواقع تواجد النشء والشباب وفى كل مرافقها.