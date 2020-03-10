تقتل زوجها بـ 12 قرص فياجرا.. والمحكمة تسدل الستار على القضية

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بعابدين بالسجن المؤبد لمتهمة وعشيقها في اتهامهما بقتل زوجها عن طريق وضع 12 قرص "فياجرا" في الطعام الأمر الذي أودى بحياته.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمة بقتل زوجها مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله بمساعدة عشيقها وقررا وضع 12 قرصا من الفياجرا في الطعام والذي تسبب في توقف عضلة القلب ووفاته، حتى تظهر الوفاه طبيعية وتتيح لهم الفرصة بعد ذلك للزواج.

وأوضحت التحريات أن المتهمة تعرفت على المتهم الثاني في غياب زوجها الذي يعمل مندوبا لإحدى الشركات ويغيب في عمله طوال اليوم ونشأت علاقة عاطفية بينهما تطورت بعد ذلك وقررا التخلص من زوجها.

