» سر زيارة وزيرة الهجرة للمعادي في يوم الشهيد

10 مارس 2020 - 02:30 م

ثمنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، مجهودات مسئولي مدرسة الجالية المصرية في كندا لحرصهم على تعليم المصريين أهمية الانتماء لوطنهم، معقبة: "أنا سعيد بكل أبناء مصر في الخارج".



وأضافت"نبيلة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، بأن مسئولة الدولة ممثلة في وزارة الهجرة هي ربط أبناء مصر في الخارج بوطنهم، لافتة إلى أنها تحرص على التواصل مع الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج.



أكدت وزيرة الهجرة ، أنها تقوم معهم بجولات في عدد من المناطق المصرية، لافتة إلى أنها اصطحبت عددا من أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادي للتعرف على أبطالنا بالتزامن مع يوم الشهيد.

