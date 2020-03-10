إعلامي سعودي يحكي تجربته مع فيروس"كورونا"

10 مارس 2020 - 02:41 م

كشف الإعلامي السعودي محمد الشهري عن إصابته بفيروس"كورونا" قبل سنوات موضحا كيف تغلب عليه بوصفات منزلية لها تأثير كبير في شفائه التام منه، ما فاجأ متابعيه على "تويتر".

وأضاف أنه أصيب به منذ 5 سنوات لافتا إلي أن هذا حدث عن طريق عدوي من صديقه الإعلامي خالد ممدوح الذي توفي بسبب نفس المرض ولم يكن معروفا وقتها، حيث ارتفعت درجة حرارته لمدة 3 أيام وتم نقله إلى المستشفى وعندما ذهب لزيارته شعر بألم في حلقه، لافتا إلي أنه التقي منذ فترة بطبيب مختص بعلم الجراثيم وقال له إن ما أصيب به هو فيروس"كورونا".

وعن العلاج الذي اتخذه للشفاء من هذا الفيروس هو استخدامه للعسل والليمون وهو ما نصحه به زملاؤه وبالفعل واظب عليه لمدة شهر وشفي بسببها.