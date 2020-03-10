إعلامية شهيرة تتلقى «لامبورجيني» هدية من ملياردير سعودي

10 مارس 2020 - 03:16 م

نشرت الإعلامية السعودية سمية الشيخ، مذيعة الأخبار في قناة دبي، صورة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء تلقيها هدية من شخص "مجهول" للمتابعين، حيث رفضت الإفصاح عنه.

كما تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر صوت أحد الأشخاص أثناء تقديمه الهدية الثمينة للإعلامية وهي عبارة عن سيارة «لامبورجيني 2020 زرقاء ».

وردد الشخص في الفيديو :« والله هذه سيارتك باسمك ، هذه هديتك لترد عليه عليه المذيعة التي ظهرت عليها علامات الدهشة قائلة «أيش الموضوع ؟».

وعلقت الإعلامية السعودية، على الصورة التي نشرتها عبر حسابها باللغة الإنجليزية قائلة :«هدية كانت مفاجأة حقيقية لم أتوقعها ، شكرا لك»، دون أن تفصح عن مقدم الهدية.

وكانت أنباء تردد مؤخرًا، عن علاقة تربط الملياردير السعودي حسن جميل بمذيعة الأخبار على قناة دبي سمية الشيخ،وقال بعض المتابعين، إنه في حال صحت هذه الأخبار فإن حسن جميل دخل في علاقة جديدة بعد وقت قصير من انتهاء علاقته بالمغنية العالمية ريهانا.



