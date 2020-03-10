تعطيل الدراسة بالأزهر الخميس.. وإجراءات لمواجهة كورونا

10 مارس 2020 - 05:42 م

قرر الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية والجامعة، على مستوى الجمهورية، الخميس المقبل لسوء الأحوال الجوية، ويشمل القرار الطلاب والعاملين بالعملية التعليمية.

يأتي ذلك مع إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتساقط الأمطار الغزيرة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجاري وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

وقال بيان، إن القرار يأتي في إطار حرص الأزهر الحفاظ على أبنائه الطلاب والعاملين به، ولإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية اتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل سوء.

في غضون ذلك، أصدر وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، منشورًا يحدد الضوابط التنظيمية، لمواجهة ظهور فيروس كورونا بمختلف قطاعات الأزهر، تماشيًا مع التوجهات التي صدرت عن وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة ظهور الفيروس.

ونص المنشور على ما يلي:

- تعليق التجمعات بشتى أشكالها (أنشطة ـ مسابقات ـ رحلات ـ معسكرات ـ .. إلخ)، إلا عند الضرورة القصوى، وبعد العرض على السلطة المختصة.

- تفعيل دور الزائرة الصحية بالمعاهد الأزهرية والاهتمام بالمتابعة المستمرة للطلاب.

- إطلاق حملات توعية واسعة النطاق وتشمل؛ برنامج وقاية يتضمن التوعية، من الأوبئة والاهتمام بالنظافة، نشر وتوزيع بوسترات التوعية الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية.

- تقييد حركة سفر الطلاب الوافدين والعرض على السلطة المختصة قبل إصدار أي موافقة.

- متابعة رش وتطهير جميع المباني والمقرات والحجرات والتوجيه بمتابعة التهوية والنظافة باستمرار.

- خلال هذه الفترة، يتم وقف حركة سفر السادة المبعوثين بالقطاع الدعوي، والرجوع إلى سفارة الدولة المعنية قبل السماح بالسفر، وذلك بعد العرض على السلطة المختصة.

- تجهيز غرف حجر صحي لاستخدامها في حالة الاشتباه في أي حالة إصابة.