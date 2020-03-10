بعد تحذيرات الأرصاد.. هذا ما سيحدث يوم الخميس

10 مارس 2020 - 05:46 م

قرر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة في جميع أنحاء الجمهورية الخميس المقبل، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن المتوقع أن تتأثر البلاد اعتبارا من يوم الأربعاء بمنخفض جوي عميق عالي الفعالية، يجلب معه كميات كبيرة من الأمطار على العديد من المناطق.

كما سيحدث انخفاض كبير على درجات الحرارة و موجات غبارية، حيث تندفع كتلة هوائية باردة في طبقات الجو كافة نحو شمال غرب مصر يوم الأربعاء، تعمل على تشكل اضطراب جوي، حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة و تهطل زخات غزيرة من المطر تكون رعدية أحيانا في شمال غرب البلاد.

وتشكل الأجواء غير المستقرة يوم الخميس لتصبح الهطولات المطرية أكثر غزارة و تشمل مناطق إضافية هي الساحل الشمالي ، الدلتا والعاصمة القاهرة ثم لاحقا شبه جزيرة سيناء.