بعد تحذيرات الأرصاد.. هذا ما سيحدث يوم الخميس

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الطقس

هطول أمطار

تعطيل الدراسة

سيول وامطار

قرر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة في جميع أنحاء الجمهورية الخميس المقبل، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن المتوقع أن تتأثر البلاد اعتبارا من يوم الأربعاء بمنخفض جوي عميق عالي الفعالية، يجلب معه كميات كبيرة من الأمطار على العديد من المناطق.

كما سيحدث انخفاض كبير على درجات الحرارة و موجات غبارية، حيث تندفع كتلة هوائية باردة في طبقات الجو كافة نحو شمال غرب مصر يوم الأربعاء، تعمل على تشكل اضطراب جوي، حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة و تهطل زخات غزيرة من المطر تكون رعدية أحيانا في شمال غرب البلاد.

وتشكل الأجواء غير المستقرة يوم الخميس لتصبح الهطولات المطرية أكثر غزارة و تشمل مناطق إضافية هي الساحل الشمالي ، الدلتا والعاصمة القاهرة ثم لاحقا شبه جزيرة سيناء.

ومن المتوقع استمرار الأجواء المضطربة في عموم شمال ووسط البلاد و سيناء حتى يوم الأحد.

وخلال فترة تأثير المنخفض الجوي تكون فرصة تشكل السيول عالية في العديد من المناطق بما فيها القاهرة والإسكندرية.

كما تهطل زخات الثلوج فوق قمة جبل سان كاترينا مساء الجمعة و ليل الجمعة/السبت.

ومن المتوقع أن تتشكل موجة غبار قوية يوم الخميس تعمل على تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية في عموم مناطق الجهورية بما فيها منطقة الصعيد، كما يرتفع الموجة على سواحل البحر المتوسط و أيضا قناة السويس  بفعل الرياح القوية أيام الخميس والجمعة و السبت.

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