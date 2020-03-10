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ممرضة إيرانية تصرخ: 100 مصاب بكورنا ماتوا أمامي

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الممرضة
الممرضة
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الطيب حسين

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كورونا فى ايران

ممرضة ايرانية

تداول نشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لممرضة إيرانية وهي تنهار من البكاء بسبب عدد وفيات كورونا.

وقالت الممرضة فى مقطع فيديو وهي تصرخ: " أرجوكم لا تخرجوا من منازلكم.. لقد مات أمامي 100 شخص منذ صباح اليوم".

وكان إيران قد أعلنت اليوم الثلاثاء عن 54 وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتعد هذه أعلى حصيلة خلال يوم واحد منذ ظهور وباء كوفيد 19 في البلاد.وبذلك يرتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في إيران إلى 291، حسبما أفاد به المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور خلال مؤتمر تلفزيوني، مضيفاً أنه تم تأكيد 881 إصابة جديدة، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.


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