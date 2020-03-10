الصحة: إلغاء العمل بالبصمة منعًا لانتقال العدوى

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن توقف العمل بأجهزة البصمة داخل ديوان عام الوزارة بشكل مؤقت، منعًا لانتقال عدوي كورونا بين العاملين نتيجة الإستخدام المشترك للعاملين بالوزارة.

و أكدت وزارة الصحة على إنه تم إعداد دفاتر ورقية خاصة بالحضور والانصراف بشكل مؤقت لجميع الإدارات على أن يبدأ التوقيع فى الدفاتر الورقية من غد الأربعاء.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم التوقيع من جانب جميع الموظفين فى الدفاتر فى خانتى الحضور والإنصراف وشددت على ضرورة الإلتزام لكون المستحقات المالية سيتم صرفها طبقا لكشوف الانتظام بنهاية كل شهر من واقع دفتر الحضور والانصراف.

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