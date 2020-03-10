  • الثلاثاء 10 مارس 2020
  • بتوقيت مصر07:18 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

8 طرق لتعزيز نظام المناعة للحماية من فيروس كورونا

أرشيفية

الطيران السعودي يسافر إلى 4 دول عربية فقط

مستشفى "كورونا" السعودية- أرشيفية

شاهد.. وضع رجل أعمال سعودي بارز في الحجر الصحي

مدبولى

الحكومة: إجراءات رادعة لمروجي شائعات "كورونا"

الدورى

بسبب كورونا.. قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري

طنطاوى

الوجه الآخر للشيخ «محمد سيد طنطاوي»

أرشيفية

بعد تحذيرات الأرصاد.. هذا ما سيحدث يوم الخميس

ترامب وبن سلمان

"ترامب" يهاتف "بن سلمان" بعد احتدام الخلاف مع روسيا

أرشيفية

الدولار يقفز بشكل جنوني أمام الجنيه

الملك سلمان

بعد إعلان الطوارئ..الملك سلمان يصدر أوامر ملكية عاجلة

وزير الرياضة يحسم الجدل بشأن تأجيل الدوري

الرياضة

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بسبب كورونا.. قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري

#

"الوزراء" يحسم الجدل بشأن تعطيل الدراسة بسبب "كورونا"

#

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

#

"شرفك في خطر".. الجندي يحسم الجدل بشأن الزواج العرفي

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن بطولة الدوري العام مستمرة، وفى مواعيدها، ولم يتم تجميدها حتى الآن، ولا نية لتجميدها في الوقت الحالي، ما لم يجد جديد.

وأضاف وزير الرياضة، في تصريحات صحفية، أن الوزارة اتخذت إجراءات احترازية لتجنب التجمعات الجماهيرية، وتم الإعلان عنها، ومنها إرجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية، وذلك وفقاً لأجندة الالتزامات الدولية ومحدداتها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية.

كانت وزارة الرياضة قد أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية لمنع التجمعات الجماهيرية، بعد قرار مجلس الوزراء، ومنها بطولة كأس مصر للسباحة القصيرة، وكذلك إلغاء حفل افتتاح البطولة الأفريقية للجمباز بشرم الشيخ كإجراء احترازى بسبب فيرس كورونا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فرنسا.. "كورونا" يصل مكتب الرئيس ماكرون
» الدولار يقفز بشكل جنوني أمام الجنيه
» السعودية والكويت تحسمان أمر موظفي المنطقة المقسومة
» مباراة برشلونة ونابولي مهددة بالتأجيل بسبب كورونا
» بعد إعلان الطوارئ..الملك سلمان يصدر أوامر ملكية عاجلة
» حقيقة إصابة لاعبي آرسنال بفيروس كورونا (بيان رسمي)
» تهز مصر.. تعاشر صديق ابنها وتقيم حفلات سادية على ابنتها
» الدوري الإسباني بدون جماهير خوفًا من كورونا
» طائرة تركية تهبط في مطار القاهرة بشكل مفاجئ
» صدمة كبيرة لـ «ميسي» بسبب كورونا
» الرئيس الصيني يعلن سيطرة بلاده على "كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:35 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة