وزير الرياضة يحسم الجدل بشأن تأجيل الدوري

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن بطولة الدوري العام مستمرة، وفى مواعيدها، ولم يتم تجميدها حتى الآن، ولا نية لتجميدها في الوقت الحالي، ما لم يجد جديد.

وأضاف وزير الرياضة، في تصريحات صحفية، أن الوزارة اتخذت إجراءات احترازية لتجنب التجمعات الجماهيرية، وتم الإعلان عنها، ومنها إرجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية، وذلك وفقاً لأجندة الالتزامات الدولية ومحدداتها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية.

كانت وزارة الرياضة قد أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية لمنع التجمعات الجماهيرية، بعد قرار مجلس الوزراء، ومنها بطولة كأس مصر للسباحة القصيرة، وكذلك إلغاء حفل افتتاح البطولة الأفريقية للجمباز بشرم الشيخ كإجراء احترازى بسبب فيرس كورونا.