شاهد.. وضع رجل أعمال سعودي بارز في الحجر الصحي

10 مارس 2020 - 06:46 م

نشر رجل أعمال سعودي بارز، مقطع فيديو وثق فيه فخامة المكان الذي تم وضعه فيه داخل الحجر الصحي، بعد عودته من بلدان ينتشر بها الفيروس.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية، مقطع الفيديو الذي أوضح موثق الفيديو قال أنه رجل أعمال سعودي وكان يتنقل خلال الفترة الماضية بين عدة دول بها إصابات بالفيروس، وعند وصوله لمطار الرياض تم الكشف عليه ووضحه في الحجر الصحي خوفا من انتقال العدوى.

وأوضح إنه نزل أولا في منتجع في الدرعية ثم انتقل إلى فندق في الرياض على نفقة الدولة حيث تقدم له الرعاية الطبية الفائقة ويحظى بمعاملة راقية من قبل الطاقم الطبي المشرف على حالته، موضحًا أن الاهتمام أفضل مما يقدم في أوروبا.



فيديو | رجل أعمال سعودي يوثق إقامته في الحجر الصحي في #الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/6Yvpfr7uAz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 10, 2020